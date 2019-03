Εικόνα που εκθέτει παίκτες και προπονητή του Ολυμπιακού...

Αναλύσαμε τη σημαντικότητα της νίκης του Ολυμπιακού επί του Άρη, αλλά και τις λεπτομέρειες της.

Θα ήταν λάθος, όμως, αν δεν αναλύαμε και το κομμάτι του παιχνιδιού, τα πρώτα 25 λεπτά, τα οποία νομίζω θα πρέπει να κάτσουν να δουν και να ξαναδούν οι παίκτες του Ολυμπιακού κι ο προπονητής τους. Γιατί πολύ απλά δεν αποτελούν τιμή για τους ίδιους, με την εικόνα που παρουσίασαν. Τουναντίον, τους εκθέτουν.

Διότι η εμφάνιση του Ολυμπιακού σε όλο αυτό το διάστημα ήταν απλά "απερίγραπτα κακή". Χειρότερη κι από του αγώνα τους στην Τούμπα! Κι ας ήταν τότε το σκορ 2-0 υπέρ του ΠΑΟΚ στο 18’! Στην Τούμπα τουλάχιστον ο Ολυμπιακός έβγαζε επιθέσεις σε εκείνο το διάστημα-με τη διαφορά ότι οι παίκτες του ΠΑΟΚ τους έκαναν συνεχώς φάουλ η, έβγαζαν την μπάλα κόρνερ κι οι «ερυθρόλευκοι» πετούσαν στα σκουπίδια όλες τις υπέρ τους στατικές φάσεις. Προχθές με τον Άρη ο Ολυμπιακός μέχρι το 25' με το ζόρι έκανε μία πραγματικά καλή επίθεση, από προσωπική ενέργεια του Μπουχαλάκη και καλό σουτ του Ποντένσε στο 2'-είχε εγκλωβιστεί πλήρως.

Ο Παντελίδης είχε δώσει εντολή στους παίκτες του Άρη να πρεσάρουν ψηλά, αλλά η εικόνα του Ολυμπιακού ήταν εικόνα…απόγνωσης, όχι μόνο από αδυναμία να βρουν οι παίκτες του λύσεις στην πίεση του αντίπαλου, αλλά από όποια πλευρά κι αν το δεις το παιχνίδι τους σε αυτό το μεγάλο διάστημα, σχεδόν στο ένα τρίτο του αγώνα.

Τι είδαμε σε αυτά τα 25 λεπτά;

Πρώτον, σε δύο βαθιές πάσες από την άμυνα του Άρη, πρώτα του Σιώπη και μετά του Βαλεριάνου, να βγαίνουν ο Λάρσον στην πλάτη του Ομάρ (αδράνησε πλήρως) κι ο Φετφατζίδης στην πλάτη των Μεριά και Μιράντα, σε φάσεις στις οποίες η τετράδα του Ολυμπιακού όχι οφσάϊντ δεν μπόρεσε να τους βγάλει, αλλά η διάταξη που είχε ήταν παράδειγμα προς αποφυγή για οποιαδήποτε ομάδα! Το ότι έχασε στην πρώτη περίπτωση το κρίσιμο κοντρόλ ο Λάρσον ενώ έβγαινε μόνος με τον Σα κι ότι στη δεύτερη ο Μεριά πρόλαβε, γύρισε κι έκοψε με εξαιρετική, όσο και σωτήρια ενέργεια, τον Φετφατζίδη, δεν αλλάζει την εικόνα που παρουσίασε η άμυνα του Ολυμπιακού από πλευράς οργάνωσης. Στην ευκαιρία του Λάρσον οι μεν Ομάρ και Μεριά ήταν (υποτίθεται) στην ίδια ευθεία, οι δε Μιράντα και Κούτρης ήταν σε άλλη ευθεία, δύο μέτρα μπροστά τους-απίστευτο! Σε εκείνη του Φετφατζίδη, οι στόπερ ήταν στην ίδια ευθεία και οι δύο μπακ μισό μέτρο πίσω τους-απογοητευτικό…

Δεύτερον, τον Σα να διώχνει άσχημα με τα πόδια την μπάλα σε αράουτ δίνοντας νέα επίθεση στον Άρη και κυρίως να ρισκάρει στη συνέχεια πάσα του στον υπό πίεση Φορτούνη, με συνέπεια να χάσει αυτός την μπάλα και να χρειαστεί να επέμβει καίρια ο Μπουχαλάκης προ του Φετφατζίδη, που είχε μπουκάρει στην περιοχή. Λίγο μετά ο Φορτούνης δίνει, χωρίς καν να πιέζεται, λανθασμένα την μπάλα σε αντίπαλο κι ο Άρης βγάζει τελική με τον Κόρχουτ...

Τρίτον, τον (κόφτη της ομάδας) Γκιγέρμε να αδυνατεί να κόψει έστω μία φορά στις τρεις φάσεις που πήγαν πάνω του στο ένας μ΄ ένα ο Ματέο (δύο φορές) κι ο Φετφατζίδης (μία). Μάλιστα στην πρώτη περίπτωση θα έβγαινε ευκαιρία, αλλά ο Μεριά έσωσε πάλι την κατάσταση. Στη δε δεύτερη περίπτωση, απέτυχε να σταματήσει τον Ματέο, παρότι επιχείρησε να του κάνει φάουλ, με συνέπεια να εκτεθεί διπλά. Το ακόμη χειρότερο ήταν στη συνέχεια, όταν στην προσπάθεια του να κόψει-διώξει μία πάσα σε αντεπίθεση του Άρη, την έστρωσε ακόμη καλύτερα (!) στον αντίπαλο του. Ο Ολυμπιακός ήταν τυχερός που ο Άρης άργησε να τελειώσει τη φάση κι επενέβη θετικά στο φινάλε ο Μπουχαλάκης.

Τέταρτον, τον Μιράντα πρώτα να αδυνατεί να διώξει σωστά την μπάλα από την άμυνα υπό πίεση και να δίνει νέα επίθεση στον Άρη, στη συνέχεια να κόβει μόνο με φάουλ τον Ματέο και μετά να τον αδειάζει υπερβολικά εύκολα ο Φετφατζίδης σε εκδήλωση αντεπίθεσης. Στο δε αποκορύφωμα του, να κάνει τσαφ σε μία ακίνδυνη πάσα αντίπαλου προς τον Φετφατζίδη κι αυτός να χάνει την σπουδαία ευκαιρία να κάνει το 0-1, επειδή δεν του έκαναν το κέφι τα φάλτσα της μπάλας.

Πέμπτον, τον Μπουχαλάκη να δίνει, χωρίς καμία πίεση, την μπάλα σε αντίπαλο, πάνω στο ξεκίνημα επίθεσης του Ολυμπιακού κι ο Άρης να βγάζει επικίνδυνη σέντρα από δεξιά. Και λίγο μετά να κάνει πάλι λάθος πάσα, ο Φετφατζίδης να βγάζει κόντρα επίθεση κι ο ίδιος ο Μπουχαλάκης να τον σταματάει με φάουλ, από θέση σούπερ για απευθείας εκτέλεση.

Ειλικρινά δεν έχω ξαναδεί τέτοια αγωνιστικά θλιβερή εικόνα του Ολυμπιακού στα 25 πρώτα λεπτά ενός αγώνα του! Μιλάμε για 12 (!!!) περιπτώσεις τραγικής αμυντικής συμπεριφοράς...Με τραγική οργάνωση όλης της άμυνας σε βαθιές πάσες στην πλάτη της…Με ατελείωτα προσωπικά λάθη από Μιράντα, Γκιγέρμε, Μπουχαλάκη, έως και από Σα, Φορτούνη…Με πλήρη αδυναμία αναχαίτισης των αντίπαλων μπαλαδόρων κυνηγών…Και με σχεδόν μηδενική επιθετική παραγωγή...

Το δε πιο επώδυνο απ΄ όλα είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει εμφανίσει κι άλλες φορές, ιδίως τον τελευταίο καιρό, κακή εικόνα όταν τον πιέζει ψηλά ο αντίπαλος του-απλά αυτή τη φορά ήταν κακός στα πάντα για 25 λεπτά! Να θυμηθούμε και την εικόνα του α΄ ημιχρόνου με την ΑΕΚ, πάλι στο Καραϊσκάκη. Και τότε ο Ολυμπιακός είχε νικήσει επιβλητικά με 4-1, αλλά για 45 λεπτά υπέφερε δημιουργικά-επιθετικά και είχε κινδυνεύσει και με δεύτερο γκολ, χάνοντας 0-1 στο ημίχρονο.

Το λιγότερο που έχω να γράψω είναι ότι εάν δεν αναλυθεί, αξιολογηθεί και κυρίως αλλάξει αυτή η εικόνα, ο Ολυμπιακός θα μπει σε περιπέτειες την Κυριακή στο ΟΑΚΑ τον Παναθηναϊκό κι αποκλείεται να τον κερδίσει. Με το ζόρι, να φέρει ισοπαλία, αν εμφανιστεί αποτελεσματικός μπροστά...

