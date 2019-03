Τα 94 χρόνια ζωής συμπληρώνουν οι Πειραιώτες στις 10 Μαρτίου, με την ημερομηνία να συμπίπτει με το εντός έδρας παιχνίδι απέναντι στον Άρη για την 24η αγωνιστική της Super League.

Ο Πορτογάλος τεχνικός δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει τη σύμπτωση και μέσω social media, αφού εξέφρασε την ικανοποίησή του που ανήκει στον σύλλογο, ζήτησε από τον κόσμο της ομάδας να βρεθεί στο γήπεδο για να στηρίξει τους ποδοσφαιριστές του και να γιορτάσει τα γενέθλια του Ολυμπιακού.

«Αύριο συμπληρώνουμε 94 χρόνια από την ίδρυσή μας. Είμαι πάρα πολύ περήφανος που ανήκω σε αυτή την ομάδα, σε αυτή την οικογένεια. Το καλύτερο δώρο για αύριο θα είναι ένα γεμάτο Καραϊσκάκης, ώστε να γιορτάσουμε την επέτειο όλοι μαζί. Θρύλος!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Tomorrow marks our 94th anniversary. I am extremely proud to be a part of this club, this family.

The best gift tomorrow would be a full-house Karaiskakis so that we can celebrate our anniversary together. THRYLOS! pic.twitter.com/9n5EsFQVub

— Pedro Martins (@CoachPMartins) 9 Μαρτίου 2019