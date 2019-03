Στην τελευταία έκδοση του γνωστού περιοδικού «Four Four Two» ανάμεσα στα θέματα του υπάρχει και ένα αφιέρωμα στο ελληνικό πρωτάθλημα, με τον απεσταλμένο του περιοδικού να ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη και να ζει από κοντά την ατμόσφαιρα πριν και μετά το ντέρμπι ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός.

Αρκετές ώρες πριν από την έναρξη του συγκεκριμένου αγώνα ο απεσταλμένος του περιοδικού βρέθηκε στην περιοχή της Τούμπας, μίλησε με φίλους του «Δικεφάλου», έζησε την ατμόσφαιρα εντός και εκτός γηπέδου και όπως σημειώνει:

«Το Four Four Two ταξίδεψε στην Θεσσαλονίκη και στο σπίτι των πιο... τρελών οπαδών στον κόσμο για να δουν τον ΠΑΟΚ να επικρατεί στο ντέρμπι με αντίπαλο τον Ολυμπιακό», ενώ στο πρωτοσέλιδο του περιοδικού ο τίτλος αναφέρει: «Θέλουμε να καταστρέψουμε το κράτος τον Αθηνών. Γνωρίστε τους πιο τρελούς οπαδούς στη γη».

For the new issue we flew over to Greece to watch @PAOK_FC take on Olympiakos. It didn’t disappoint...

