Ο Λουίς Γκαρσία θυμήθηκε τον Παναθηναϊκό του Champions League (pic)

Ο άλλοτε εξτρέμ της Λίβερπουλ αλλά και του «τριφυλλιού», ανάρτησε στα social media φωτογραφικό στιγμιότυπο από φάση στην οποία συμμετέχει μαζί του ο Λιονέλ Μέσι και έγραψε χαρακτηριστικά:

«Σήμερα θα ήθελα να θυμηθώ τη θητεία μου στον Παναθηναϊκό. Είχαμε δύσκολο γκρουπ στο Champions League και δεν μπορέσαμε να προκριθούμε, όμως απόλαυσα το πάθος των Ελλήνων για το ποδόσφαιρο. Πέρασα υπέροχα στην Αθήνα, η οποία είναι από τις πιο όμορφες πόλεις που έχω βρεθεί».

Ο Ισπανός άσος είχε βρεθεί στον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2010-2011, τότε που το «τριφύλλι» συμμετείχε ακόμα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και είχε βρεθεί σε όμιλο με τις Μπαρτσελόνα, Κοπεγχάγη και Ρούμπιν Καζάν.

#TBT

I'd like today to look back at my time in Panathinaikos. We had a tough group stage in Champions League and couldn't qualify but I enjoyed very much the passion for football in Greece. I had an Amazing time in Athens, one of the most beautiful city I've ever been. pic.twitter.com/jGDruLJ3MI

— Luis Garcia (@LuchoGarcia14) March 7, 2019