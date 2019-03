Η στατιστική και η βαθμολογία τρελάθηκαν φέτος με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ!

Το γράφω τώρα, που ο Ολυμπιακός προέρχεται από τον αποκλεισμό στο Κύπελλο από τη Λαμία κι από την φτωχή νίκη στο πρωτάθλημα επί του Απόλλωνα.

Κι όχι μετά από ένα δικό του εντυπωσιακό αποτέλεσμα, όπως π.χ. τις προάλλες το 5-1 επί του ΟΦΗ η, ακόμη περισσότερο, το 4-1 επί της ΑΕΚ. Και μετά από το 2-0 του ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ επί του Παναθηναϊκού κι όχι π.χ. μετά το 1-1 που έφερε στην Τούμπα με τον Άρη.

Βάζεις κάτω τα δεδομένα από την στατιστική υπηρεσία του πρωταθλήματος, βλέπεις και τη βαθμολογία και η, τρελαίνεσαι εσύ η, θεωρείς ότι τρελάθηκαν οι αριθμοί και ο βαθμολογικός πίνακας! Εκτός κι αν μπεις μετά σε θεωρίες περί μεταφυσικής που ίσως καμιά φορά μπορεί να έχουν να κάνουν και με το ποδόσφαιρο!...

Από τη μία υπάρχει ο βαθμολογικός πίνακας: με τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται στο +7 από τον Ολυμπιακό. Και μάλιστα έχοντας μείον δύο βαθμούς από πέρσι. Άρα, μιλάμε για +9! Όταν μία ομάδα είναι πρώτη με εννιά βαθμούς διαφορά από τη δεύτερη μετά από 23 αγωνιστικές, σημαίνει ότι είναι πολύ καλύτερη της ομάδα.

Από την άλλη υπάρχουν…

Πρώτον, οι πίνακες αξιολόγησης των καλύτερων παικτών της Λίγκας. Στον πρώτο πίνακα (EVALUATION POINTS), υπάρχουν στην πρώτη 25άδα έξι του Ολυμπιακού και μόνο τρεις του ΠΑΟΚ. Πρώτος ο Φορτούνης, 8ος ο Γκιγέρμε, 14ος ο Μασούρας, 17ος ο Ποντένσε, 20ος ο Καμαρά, 23ος ο Λάζαρος και 5ος ο Μπίσεσβαρ, 7ος ο Μαουρίτσιο και 16ος ο Βιεϊρίνια. Στον δεύτερο πίνακα (EVALUATION INDEX), υπάρχουν στην πρώτη 25άδα εφτά του Ολυμπιακού και μόνο τρεις του ΠΑΟΚ. Πρώτος ο Φορτούνης, 2ος ο Λάζαρος, 4ος ο Καμαρά, 8ος ο Γκιγέρμε, 9ος ο Μπουχαλάκης, 12ος ο Μασούρας, 22ος ο Γκερέρο και 7ος ο Μπίσεσβαρ, 11ος ο Μαουρίτσιο και 18ος ο Σάκχοφ.

Δεύτερον, ο πίνακας των τελικών που κάνει κάθε ομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει 99 περισσότερες από τον ΠΑΟΚ! Ο μεν 356, ο δε 257. Έχει δε σημασία ότι η υπεροχή είναι σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες. Στις τελικές εντός εστίας (155-111), στις τελικές εκτός εστίας (137-105) και στις τελικές με κεφαλιές (64-41).

Τρίτον, ο πίνακας των τελικών που δέχεται κάθε ομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει φάει 39 τελικές λιγότερες από τον ΠΑΟΚ. Ο μεν 146, ο δε 185. Μάλιστα, η ανάλυση στις επιμέρους κατηγορίες δείχνει ότι ο Ολυμπιακός δέχεται ξεκάθαρα λιγότερες τελικές εντός εστίας (50 έναντι 69) και με κεφαλιές (16 έναντι 37), ενώ δέχονται ίδιες τελικές (80 έναντι 79) στις λιγότερο επώδυνες τελικές, τις εκτός εστίας…

Τέταρτον, ο πίνακας με το πάσινγκ γκέϊμ. Ο Ολυμπιακός έχει 656 περισσότερες πάσες από τον ΠΑΟΚ, 1.762 έναντι 1.106.

Πέμπτον, ο πίνακας με τα γεμίσματα στην αντίπαλη εστία που δείχνει την επιθετικότητα κάθε ομάδας. Ο Ολυμπιακός έχει 179 περισσότερα (689 έναντι 510). Εκ των οποίων τα εύστοχα είναι 125 περισσότερα (276 έναντι 151).

Έκτον, ο πίνακας με τα γεμίσματα που γίνονται στην εστία κάθε ομάδας. Στην εστία του Ολυμπιακού έχουν γίνει 108 λιγότερα γεμίσματα (301 έναντι 409). Εκ των οποίων εύστοχα είναι 72, έναντι 128, άρα 56 λιγότερα.

Έβδομον, ο πίνακας με τις ασίστ για γκολ κάθε ομάδας. Εδώ Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έχουν από 29. Και στις ασίστ με γκολ που τελικά χάθηκαν, ο ΠΑΟΚ έχει 15 κι ο Ολυμπιακός 12.

Όγδοον, ο πίνακας με τις ασίστ για γκολ που δέχεται κάθε ομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει φάει μόλις τρία γκολ από ασίστ, ενώ ο Ολυμπιακός οκτώ. Και από ασίστ που τελικά δεν έγιναν γκολ, ο Ολυμπιακός έχει δεχθεί τρεις κι ο ΠΑΟΚ τέσσερις.

Ένατον, ο πίνακας με τα δοκάρια, που επίσης δείχνει κάτι. Ο Ολυμπιακός έχει εννιά περισσότερα από τον ΠΑΟΚ (12, έναντι τριών).

Δέκατον, ο πίνακας με τα δοκάρια που έχουν οι αντίπαλες ομάδες όταν παίζουν με τον Ολυμπιακό και με τον ΠΑΟΚ. Εδώ είναι πέντε και έξι αντίστοιχα.

Ενδέκατον, ο πίνακας με την κατοχή της μπάλας. Ο Ολυμπιακός έχει μέσο όρο 61,8% κι ο ΠΑΟΚ 58,9%.

Πώς είναι δυνατόν, να υπάρχουν όλα αυτά τα δεδομένα, τόσο σε επίπεδο ατομικό (διάκρισης παικτών), όσο και σε επίπεδο ομαδικό, και να έχει η μία ομάδα εννιά βαθμούς περισσότερους από την άλλη…Ακόμη και στη διαφορά τερμάτων βλέπουμε τον ΠΑΟΚ να έχει μόλις τέσσερα παραπάνω (+37, με 48-11, έναντι +33 του Ολυμπιακού, από 47-14). Ακόμη και στον πίνακα των σκόρερ βλέπουμε τον Φορτούνη με 10 γκολ, τον Πρίγιοβιτς με εννιά (σε 13 ματς βασικός) και τον Χασάν με οκτώ (σε εννιά ματς βασικός κι έξι αλλαγή).

Ο ΠΑΟΚ στη μοναδική ίσως κατηγορία που υπερέχει του Ολυμπιακού είναι τα εύστοχα πέναλτι (στο +4, έναντι +3) και στα…αυτογκόλ, όπου βρίσκεται στο 4-0 (τέσσερα υπέρ του, κανένα εναντίον του), ενώ ο Ολυμπιακός στο 2-3 (δύο υπέρ του και τρία εναντίον του).

Πλάκα πλάκα αν δεν υπήρχαν τα αυτογκόλ του Βούκοβιτς στα Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 0-1 και Ξάνθη-Ολυμπιακός 1-1 κι εκείνο του Μαρινάκη στο ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός 2-1, τότε με αποτελέσματα Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 0-0, Ξάνθη-Ολυμπιακός 0-1 και ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός 1-1, ο Ολυμπιακός κι ο ΠΑΟΚ τώρα θα είχαν από 57 βαθμούς!

Άσχετο: ταινίες για απόψε, The Light between Oceans (22.00) στην COSMOTE CINEMA 2 και Thank You for Calling (00.30) στην COSMOTECINEMA1