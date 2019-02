Μια μεγάλη νίκη σήμερα που μας δίνει αυτοπεποίθηση για τη δύσκολη συνέχεια! Ειμαι πολύ χαρουμενος που η επιστροφή μου στη Ν. Σμύρνη έγινε με αυτό το αποτέλεσμα! #keepfighting

A post shared by Giannis Maniatis (@gmaniatis02) on Feb 24, 2019 at 9:30am PST