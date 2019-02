Δεν θα ψάξει τη «ζημιά», αλλά την επιβεβαίωση

Καταρχήν, είναι εντελώς άστοχη οποιαδήποτε απόπειρα σύγκρισης του ντέρμπι του πρώτου γύρου με το αντίστοιχο της Κυριακής στην Τούμπα. Από εκείνη την έβδομη αγωνιστική έως και σήμερα και πέρα από την ευδιάκριτη απόσταση που χωρίζει τις δύο ομάδες στη βαθμολογία, άλλαξε άρδην την αγωνιστική φιλοσοφία τους, πέραν ασφαλώς των τομών που έγιναν και σε επίπεδο προσώπων.

Ο Αρης δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα που έχασε το παιχνίδι μέσα από το χέρια της στο «Κλεάνθης Βικελίδης» γιατί (το έχουμε σημειώσει κι άλλη φορά) πλέον δεν λειτουργεί με μοτό… «for the love of the game». Αυτή είναι και η σημαντικότερη επιτυχία του Σάββα Παντελίδη μέχρι στιγμής. Είναι περισσότερο συνειδητοποιημένος στο τι θέλει να κάνει στο γήπεδο, πιο ανθεκτικός στην προσαρμογή στις συνθήκες ενός αγώνα αλλά και στο επίπεδο δυναμικής του αντιπάλου. Κοινώς, δεν θα επιδιώξει να παίξει (με το… στανιό) ποδόσφαιρο κυριαρχίας, πολλώ δε μάλλον όταν έχει να αντιμετωπίσει μια ομάδα της οποίας το αγωνιστικό μπάτζετ είναι (υπέρ) πολλαπλάσιο μεγαλύτερο από το δικό της και ταυτόχρονα η ψυχολογία της είναι στα ύψη. Ο Άρης, ποδοσφαιρικά, ήταν αφελής, πλέον λειτουργεί με τακτική εξυπνάδα.

Παιχνίδια σαν αυτό της Τούμπας απαιτούν γνώση της τακτικής του ανταρτοπόλεμου και είναι αλήθεια ότι οι «κίτρινοι» έδειξαν σχετικό χάρισμα με την προσθήκη του Ντάνι Λάρσον και μικραίνοντας ταυτόχρονα τις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι κέρδισαν και τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια τους. Ειδικά αυτό στην Τρίπολη φανέρωσε κομμάτια της νέας αγωνιστικής ταυτότητας τους. Γι’ αυτόν τον λόγο, το πιθανότερο είναι, ο Σάββας Παντελίδης να μην προχωρήσει σε βαθιές τομές στην 11αδα, πέρα από τις αναγκαίες, λόγω τραυματισμών.

Το ντέρμπι δεν παρουσιάζει ομοιότητα με το αντίστοιχο του πρώτου γύρου λόγω και της κατάστασης του ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή, η ομάδα του Λουτσέσκου βρίσκεται σε limit up. Η δε πώληση του Πρίγιοβιτς όχι μόνο δεν κόστισε, αλλά ως ένα βαθμό, λειτούργησε ευεργετικά για το σύνολο καθώς υποχρέωσε σε αναγκαστικές αλλαγές στην αγωνιστική τακτική και μέσα από αυτές αναδείχθηκαν αρετές οι οποίες ήταν βαθιά κρυμμένες στο διάστημα παρουσίας του Σέρβου επιθετικού. Έως και πριν από περίπου ενάμιση μήνα, ο ΠΑΟΚ κέρδιζε αλλά είχε «συζητήσιμη» αγωνιστική εικόνα. Πλέον αυτή δεν εμπεριέχει αμφιβολία, προς αυτήν την κατεύθυνση λειτούργησαν οι μεταγραφικές κινήσεις του Ιανουαρίου.

Καμία σύγκριση δεν υφίσταται ούτε στον ψυχολογικό τομέα. Στον αγώνα του πρώτου γύρου, ο Άρης είχε να διαχειριστεί και το καθεστώς της πίεσης, το γεγονός ότι ο πήχης τοποθετήθηκε ψηλότερα από το ύψος που μπορούσε να αντέξει. Πλέον λειτουργεί με ρεαλισμό, ξέρει ότι από το ματς της Τούμπας μπορεί να κερδίσει πολλά και να χάσει λίγα. Δεν θα αλλάξει κάτι στους στόχους του, ούτε θα αλλοιώσει το επίπεδο συσπείρωσης ενδεχόμενη ήττα. Αντιθέτως, θα έρθει ακόμη πιο κοντά στον στόχο της Ευρώπης και θα φθάσει σε εξαιρετικά επίπεδα συσπείρωσης limit up σε συσπείρωση, πιθανή νίκη.

Πολλοί λένε ότι ο στόχος του Άρη είναι να σπάσει το αήττητο του ΠΑΟΚ. Προφανέστατα κι αυτός ο τρόπος προσέγγισης δεν είναι οπαδικός. Είναι λογικός, πηγάζει μέσα από την αιώνια αντιπαλότητα των δύο οργανισμών, όπως εξάλλου και ο ΠΑΟΚ θέλει να στείλει μήνυμα ανωτερότητας.

Στην πραγματικότητα όμως, ο Άρης θα ψάξει τη νίκη της επιβεβαίωσης. Αυτήν αναζητεί από την έναρξη του Πρωταθλήματος και τέτοιου είδους νίκες έρχονται μόνο απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους. Στα ντέρμπι του πρώτου γύρου οι «κίτρινοι» πήραν βαθμό κάτω από τη βάση. Πλέον καλούνται να αποδείξουν την πρόοδό τους και ταυτόχρονα να στρώσουν το χαλί για την επιστροφής του στην Ευρώπη.