Πάταγος με το σκουφί του Λουτσέσκου στην μπουτίκ του ΠΑΟΚ! (pic)

Ο Ρουμάνος τεχνικός άκουσε τους φιλάθλους του «Δικεφάλου» να τραγουδούν στη Ριζούπολη και να του ζητούν να μη βγάλει το γούρικο, όπως αποδεικνύεται, σκουφί του, που μέσα σε λίγες μόνο μέρες έγινε πρώτο θέμα συζήτησης στα «ασπρόμαυρα» στέκια.

Ο Γιώργος Σαββίδης, μετά από προτροπή και των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, πρότεινε στο εμπορικό τμήμα της ΠΑΕ να βγουν προς διάθεση σκουφιά σαν αυτό που φοράει σε κάθε αγώνα της ομάδας ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ετσι, από τα δύο καταστήματα του ΠΑΟΚ θα διατίθενται σκουφιά, στην ίδια απόχρωση και που πάνω φέρουν την στάμπα «PAOK FC»

Μάλιστα, όπως αναφέρει η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ στον επίσημο λογαριασμό της στο twitter, «ο χειμώνας επιστρέφει το Σαββατοκύριακο. Είστε προετοιμασμένοι;;;», καλώντας τον κόσμο να προμηθευτεί το… γούρικο σκουφί!

O χειμώνας επιστρέφει το Σαββατοκύριακο. Είστε προετοιμασμένοι;;; // The winter is coming back this weekend. Are you well prepared? #WaitForIt #PAOK #TheGeneral #TheFutureIsHere pic.twitter.com/KRa8rON1gK

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) 21 Φεβρουαρίου 2019