Οι «επαναπατρισμοί» του Πανιωνίου

Τις χειμερινές του προσθήκες «έκλεισε» ο Πανιώνιος με τον Ολιβιέ Μπουμάλ και ο 30χρονος ακραίος επέστρεψε σε γνώριμα λημέρια. Στους «κυανέρυθρους» έπαιξε από το καλοκαίρι του 2014 ως τον Ιανουάριο του 2016, ενώ στην Ελλάδα έχει φορέσει ακόμη τη φανέλα του Παναιτωλικού, του Ηρακλή Ψαχνών, του Λεβαδειακού και του Παναθηναϊκού.

Ετσι ξέρει πρόσωπα και πράγματα, ενώ ο Καμερουνέζος αποτελεί τον τέταρτο φετινό «επαναπατρισμό» που γίνεται για λογαριασμό της ομάδας. Στη Νέα Σμύρνη κινήθηκαν, τόσο το καλοκαίρι όσο κυρίως τον χειμώνα, σε ποδοσφαιριστές που έχουν το know how από την Πλατεία ή την χώρα μας γενικότερα, αφού πριν την έναρξη της σεζόν έγινε εκ νέου παίκτης τους ο Αμίρι Κούρντι, ενώ πριν τον Μπουμάλ ανακοίνωσαν τον Γιάννη Μανιάτη και τον Πέδρο Αρτσε. Ο πρώτος δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, ενώ ο δεύτερος μας συστήθηκε στο παρελθόν, κυρίως ο παίκτης της Βέροιας. Ας δούμε τα πρόσφατα «κυανέρυθρα» come back .

ΑΜΙΡΙ ΚΟΥΡΝΤΙ

Τον φετινό «χορό» άνοιξε ο Αμίρι Κούρντι, ο οποίος επέστρεψε το καλοκαίρι σε γνώριμα λημέρια. Μέχρι το 2014 ήταν στον Πανιώνιο και μετακινήθηκε τότε στην Αχλί. Στο διάστημα που πέρασε έπαιξε σε 46 παιχνίδια της ομάδας από τη Σαουδική Αραβία και φέτος μετρά 18 εμφανίσεις στη Super League.

ΓΙΑΝΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Ο διεθνής χαφ ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στην πλατεία και δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Με τον Πανιώνιο έπαιξε σε 165 ματς, μέχρι που τον Γενάρη του 2011, οπότε και πήρε μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Στο λιμάνι έμεινε για χρόνια, κατέκτησε τίτλους, ενδιάμεσα βρέθηκε σε Σταντάρ Λιέγης και Ατρόμητο, ενώ από το 2017 ήταν στην τουρκική Αλάνιασπορ. Εκεί μέτρησε 37 συμμετοχές και πλέον μετρά αντίστροφα για το δεύτερο ντεμπούτο του με τους «κυανέρυθρους».

ΠΕΔΡΟ ΑΡΤΣΕ

Ο Μεξικανός μέσος βρέθηκε το 2012 στα μέρη μας για λογαριασμό της Βέροιας, η οποία αρχικά τον παραχώρησε σε Αναγέννηση Γιαννιτσών και Καβάλα. Στη «βασίλισσα» έμεινε σερί από το 2014 μέχρι το 2017 και συνολικά έχει 47 εμφανίσεις στη Super League και 40 στη Football League. Μέχρι πρότινος ήταν στην Αμέρικα της χώρας του.

ΟΛΙΒΙΕ ΜΠΟΥΜΑΛ

Το 2009 υπέγραψε στον Παναιτωλικό το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο και ακολούθησαν Ηρακλής Ψαχνών, Λεβαδειακός, Πανιώνιος και Παναθηναϊκός. Τον είδαμε στην Ελλάδα σε 168 αγώνες, όπου πέτυχε 26 γκολ. Τον Μάρτιο του 2018 πήγε στην Κίνα για την Λιαονίνγκ, ακολούθησε η ιαπωνική Γιοκοχάμα και από σήμερα είναι ξανά κάτοικος Νέας Σμύρνης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ

Ο 28χρονος γκολκίπερ έφυγε από τα Χανιά σε ηλικία 16 ετών και έγινε τότε κάτοικος Ολλανδίας. Αρχικά για τον Αγιαξ και μετά για την Αλμέρε και τη Φόλενταμ. Το 2012 επέστρεψε στη χώρα μας για λογαριασμό των «κυανέρυθρων» και εκείνη τη χρονιά υπερασπίστηκε την εστία τους σε 15 ματς. Ακολούθησε ο Πλατανιάς και από το καλοκαίρι του 2015 παίζει στον ΠΑΣ.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Το καλοκαίρι του 2014 ολοκλήρωσε τη δεύτερη θητεία του στη Ρος Κάουντι και τότε επέστρεψε στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση. Η... αφορμή ήταν ο Πανιώνιος, όπου και αγωνίζονταν μέχρι και τον Γενάρη του 2018, οπότε και συνέχισε στον Παναθηναϊκό. Συνολικά ο έμπειρος αμυντικός φόρεσε την «κυανέρυθρη» φανέλα σε 106 ματς και σημείωσε 5 γκολ.

ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Εφυγε μικρός από τις ακαδημίες του Αστέρα, πέρασε από την Μπλάκμπερν και την Ουντινέζε και το 2012 γύρισε στην Ελλάδα για λογαριασμό των «κυανέρυθρων». Στη Νέα Σμύρνη έμεινε για τρεις σεζόν, υπερασπίστηκε την εστία τους σε 38 παιχνίδια και έκτοτε αγωνίστηκε σε Παναθηναϊκό, Αρη Λεμεσού, Κέρκυρα και από το καλοκαίρι είναι στον Παναιτωλικό.

ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Τη σεζόν 2013/14 βρέθηκε στη Μπριζ, παραχωρήθηκε δανεικός στον Αρη, επέστρεψε στο Βέλγιο και τον Γενάρη του 2015 γύρισε στην Ελλάδα για χάρη του Πανιωνίου. Ο 27χρονος δεξιός μπακ έμεινε μία τριετία στη Νέα Σμύρνη και εμφανίστηκε σε 94 παιχνίδια του, μέχρι που το καλοκαίρι πήρε την απόφαση και μετακινήθηκε στον Αστέρα Τρίπολης.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΙΟΥΔΗΣ

Μετά από μία χρονιά στο Βέλγιο και τη Μπριζ (2014/15), επέστρεψε στη χώρα μας και τη σεζόν 2015/16 ήταν ο βασικός γκολκίπερ του Πανιωνίου (21 ματς). Συνέχισε στον Αρη και τα τελευταία δύο χρόνια είναι στον Παναθηναϊκό.

ΜΑΪΚΛ ΟΛΑΪΤΑΝ

Ηρθε μικρός στην Ελλάδα για τη Βέροια και μετά από πολύ καλές εμφανίσεις με τη «βασίλισσα» (68/16), πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Στο λιμάνι έμεινε για 1,5 σεζόν (25/11), συνέχισε στον Εργοτέλη και ύστερα στο εξωτερικό, αρχικά στην Τβέντε και μετά στην Κορτράικ. Το καλοκαίρι του 2016 ο Πανιώνιος τον έφερε ξανά στα μέρη μας, αλλά αγωνίστηκε ελάχιστα (μόλις 6 αγώνες) και πλέον τον βλέπουμε στον Απόλλωνα Πόντου.

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΦΟΥΝΤΑΣ

Μετά από μία σεζόν στην Αυστρία, το καλοκαίρι του 2014 επέστρεψε στην Ελλάδα για τον Πανιώνιο. Το 2014/15 μέτρησε 33 εμφανίσεις και 4 γκολ, αποχώρησε με προορισμό τον Αστέρα και ύστερα βρέθηκε ξανά στη Νέα Σμύρνη, χωρίς όμως ανάλογη επιτυχία. Πλέον ο 24χρονς ανήκει στην Σεντ Πόλτεν.

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Μεγαλωμένος στις ακαδημίες του Ολυμπιακού, το καλοκαίρι του 2012 πήγε στη Γερμανία για χάρη της Φορτούνα Ντίσελντορφ. Ενα χρόνο μετά γύρισε στην Ελλάδα και σε μία τριετία υπερασπίστηκε την εστία του Πανιωνίου σε 53 παιχνίδια. Ακολούθησε ο Ατρόμητος, η Λαμία και πλέον ο Αστέρας Τρίπολης.