Με Αβραάμ στην Θεσσαλονίκη ο Ολυμπιακός (pic)

Με 21 παίκτες θα ταξιδέψει ο Ολυμπιακός στην Θεσσαλονίκη για το μεγάλο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ο τεχνικός των Πειραιωτών, Πέδρο Μαρτίνς, ανακοίνωσε τα ονόματα που θα πλασιώσουν την αποστολή με τους Σολδάνο, Μεριά και Ανδρούτσο να μένουν εκτός. Στην Αθήνα έμεινε και ο Ομάρ ο οποίος είχε χτυπήσει στο ματς με τον Πανιώνιο.

Αντίθετα, μέσα είναι ο Αβραάμ Παπαδόπουλος για πρώτη φορά σε ματς πρωταθλήματος από την επιστροφή του στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά οι παίκτες που θα ταξιδέψουν στη Θεσσαλονίκη...

Χουτεσιώτης, Λοντίγκιν, Σα, Τσιμίκας, Κούτρης, Μιράντα, Βούκοβιτς, Παπαδόπουλος, Τοροσίδης, Σισέ, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Νάτχο, Φορτούνης, Χριστοδουλόπουλος, Γκιγιέρμε, Μασούρας, Ντίας, Ποντένσε, Γκερέρο και Χασάν.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ. / The squad players selected ahead of the match against PAOK. #olympiacos #slgr #squadlist #legend pic.twitter.com/fvZ4olJvMe

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) 9 February 2019