Το μεσημέρι της Πέμπτης, 7/2, το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του, στο Προπονητικό κέντρο του Ρέντη, παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο κ. Μαρινάκης, τα μέλη της Διοίκησης του Ολυμπιακού, καθώς και στελέχη της ΠΑΕ, έφαγαν μαζί με τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο, αντάλλαξαν ευχές και ενόψει του ιδιαιτέρως σημαντικού αγώνα, στην Τούμπα, με τον ΠΑΟΚ, μίλησαν μόνο για νίκη! Ιδιαιτέρως θερμά ήταν τα λόγια του ισχυρού άνδρα, ο οποίος μίλησε για την αξία της ομάδας, εκφράζοντας παράλληλα την πίστη του για νίκη στην έδρα του ΠΑΟΚ και κατάκτηση του τίτλου του πρωταθλητή! Μνημόνευσε τα θύματα της Θύρας 7 και την τραγωδία της 8ης Φλεβάρη του '81, τονίζοντας ότι «τους το χρωστάμε»!

