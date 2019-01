Χωρίς Σολδάνο, με Φετφατζίδη στα Γιάννενα (pic)

Τους εκλεκτούς για το ματς με τον ΠΑΣ Γιάννινα ανακοίνωσε ο Πέδρο Μαρτίνς μετά το τέλος της πρωινής προπόνησης. Ο Πορτογάλος τεχνικός δεν συμπεριέλαβε τον Σολδάνο ενώ εκτός έμειναν και οι Μεριά, Τσιμίκας, Καμάρα.

Αναλυστικά στην αποστολή βρίσκονται οι:

Σα, Χουτεσιώτης, Ομάρ, Κούτρης, Μιράντα, Βούκοβιτς, Τοροσίδης, Σισέ, Μπουχαλάκης, Νάτχο, Φορτούνης, Φετφατζίδης, Χριστοδουλόπουλος, Γκιγιέρμε, Μασούρας, Ναουέλ, Ποντένσε, Γκερέρο, Χασάν.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα. / The squad players selected ahead of the match against PAS Giannina. #olympiacos #slgr #PASOLY #squadlist #legend pic.twitter.com/z7ClRAtZ5U

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) January 18, 2019