Χασάν: «Είμαι πολύ χαρούμενος στον Ολυμπιακό»! (pic)

Το τιτίβισμα του Χασάν:

Είμαι πολύ χαρούμενος εδώ (σ.σ. Ολυμπιακός)... Εάν δεν ήταν οι τραυματισμοί και οι ατυχίες που είχα θα είχα παίξει παραπάνω και θα είχα σκοράερι περισσότερα. Τώρα είμαι εντελώς καλά και κοιτάζω μπροστά και με κίνητρο στα επόμενα ματς.

I am very happy here...if it weren’t for the setback that I have had through my injury, I would have been able to get more playing time and score more goals...I am now fully fit, looking forward and motivated for the next matches

— Ahmed Hassan Kouka (@HassanKouka) January 16, 2019