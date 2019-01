Στο «Καραϊσκάκης» η τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού πριν τον Λεβαδειακό (pics)

Για το πρώτο τους παιχνίδι στο πρωτάθλημα για τη νέα χρονιά ετοιμάζονται οι Πειραιώτες, που έκαναν προπόνηση στο «Γ. Καραϊσκάκης» το μεσημέρι του Σαββάτου, ενώ αργότερα μέσα στη μέρα ο Πέδρο Μαρτίνς αναμένεται να ανακοινώσει την αποστολή που θα ταξιδέψει στη Βοιωτία για την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό.

Τελευταία προπόνηση πριν το ματς με τον Λεβαδειακό! / The last training session ahead of Levadiakos FC!#olympiacos #training #LevOly #slgr pic.twitter.com/eRPSGfaGsQ

