Το «Καραϊσκάκης» όπως το φωτογράφισε αστροναύτης της Nasa (pic)

Ο αστροναύτης της Nasa, Σκοτ Κέλι φωτογράφισε από... πολύ ψηλά το «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού έλαβαν στα χέρια τους το αποτέλεσμα αυτής της πρωτότυπης ιδέας και φρόντισαν να ενημερώσουν τους φιλάθλους της ομάδας μέσω των social media.

«Το όμορφο Καραϊσκάκη μας από φωτογραφία του αστροναύτη της NASA, Scott Kelly!», αναφέρουν οι «ερυθρόλευκοι».

Το όμορφο Καραϊσκάκη μας από φωτογραφία του αστροναύτη της NASA, Scott Kelly! / Our beautiful Karaiskaki stadium as seen from @Space_Station and @StationCDRKelly! #olympiacos #karaiskaki #space #YearInSpace pic.twitter.com/ROdAS79uSG

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) January 9, 2019