Ο ΠΑΟΚ ζήτησε... συγγνώμη από τον Μέσι! (pic)

Ο ΠΑΟΚ ήταν η ομάδα με τις περισσότερες προτιμήσεις των Ελλήνων χρηστών του Wikipedia για το 2018, αφήνοντας πίσω του παγκοσμίου κλάσεως ποδοσφαιριστές, όπως ο Λιονέλ Μέσι, αλλά και ανταγωνιστικές ομάδες, όπως ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ.

Αυτή η πρωτιά δεν πέρασε απαρατήρητη και σχολιάστηκε με τον καλύτερο τρόπο από την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ, που ξεκίνησε με το… δεξί τις αναρτήσεις της στον επίσημο λογαριασμό στο twitter για το 2019.

#PAOK topped Greek sports clubs Wikipedia searches for 2018 in Greece. We even beat #Messi . Sorry Leo #TheFutureIsHere pic.twitter.com/JptUEmAzKR

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) 7 Ιανουαρίου 2019