Κι επίσημα στον Ολυμπιακό ο Μασούρας (pic & vid)

Απέμενε το τυπικό του θέματος. Τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Πανιώνιος είχαν γνωστοποιήσει την μεταγραφή του Γιώργου Μασούρα. Ομως μέχρι και την Πέμπτη δεν είχε επισημοποιηθεί. Τελικά η ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ελληνα μεσοεπιθετικού.

Ο Γιώργος Μασούρας στα «ερυθρόλευκα»! / Giorgos Masouras in the red and white of Olympiacos!#olympiacos #transfer #welcome #GiorgosMasouras #WelcomeGiorgos pic.twitter.com/4JMzMlKVPP

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) 3 January 2019