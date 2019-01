Οι πρώτες φωτογραφίες του Σολδάνο με τα ερυθρόλευκα (pics)

Η ενίσχυση του Ολυμπιακού στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου περιλάμβανε και απόκτηση επιθετικού, με τον 24χρονο Αργεντινό φορ να ανακοινώνεται το βράδυ της Τετάρτης (02/01) και να αποτελεί πλέον ακόμα μια λύση για τον Πέδρο Μαρτίνς.

Μετά την ανακοίνωση ακολούθησαν οι πρώτες φωτογραφίες με τον Σολδάνο ντυμένο στα ερυθρόλευκα.

Ο Φράνκο Σολδάνο στα «ερυθρόλευκα»! / @FraancoSoldano in the red and white of Olympiacos!#olympiacos #transfer #welcome #FrancoSoldano #WelcomeFranco pic.twitter.com/NX3kdD2fS2

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) 2 Ιανουαρίου 2019