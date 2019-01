Ξαναμαζεύτηκε στο Ρέντη ο Ολυμπιακός (pics)

Οι γιορτές πέρασαν πλέον επίσημα και οι Πειραιώτες εντείνουν την προετοιμασία τους για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις στο δεύτερο «μισό» της σεζόν σε Super League, Κύπελλο και Europa League.

Το πρώτο παιχνίδι για το 2019 είναι στην Ξάνθη απέναντι στους Ακρίτες για το Κύπελλο (08/01, 17:15) και ο Πέδρο Μαρτίνς με τους παίκτες του συγκεντώθηκαν στο Ρέντη το απόγευμα της Τετάρτης.

Αφού αντάλλαξαν ευχές, οι «ερυθρόλευκοι» προπονήθηκαν, με τον σύλλογο να αναρτά τις σχετικές φωτογραφίες στο Twitter.

Πρώτη μέρα προπονήσεων για το νέο έτος! / First day of training for the New Year!#olympiacos #training #NewYear pic.twitter.com/JNHBlU3pUX

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) 2 Ιανουαρίου 2019