Ο Σα είναι γόης, έχει χιούμορ κι αν ήταν σούπερ ήρωας θα τον έλεγαν... Ζοσέ Σα (vid)

Αν δεν ήταν τερματοφύλακας, θα ήθελε να είναι τραγουδιστής. Στην ερώτηση ποιος σούπερ ήρωας θα ήθελε να είναι απάντησε... ο Ζοσέ Σα!

Γουστάρει Formula 1 και Χάμιλτον και τα γούρια του είναι τα τατουάζ του. Θρύλος γι' αυτόν δεν είναι ο Μαραντόνα ούτε ο Πελέ αλλά ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Και όπως θα δείτε έχει και πολύ χιούμορ, κάτι που παραδέχεται κι ο ίδιος. Όσο για το ποιος είναι ο γόης της ομάδας, μαντέψτε τι απάντησε...

Η άλλη... πλευρά του Πορτογάλου τερματοφύλακα της ομάδας μας, Ζοζέ Σα! / The other... side of our team’s Portuguese goalkeeper, @josesaoficial!https://t.co/PtdSAV1rzZ#olympiacos #MyOtherSide

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) December 27, 2018