Δείτε πιο κάτω το τιτίβισμα του Πορτογάλου τεχνικού του Ολυμπιακού...

Merry Christmas to the Olympiacos family and everyone around the world. We are one! #MerryChristmas #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/OCVUjM1dXI

— Pedro Martins (@CoachPMartins) December 25, 2018