Συγκινητικό μήνυμα για τον νικητή της ζωής Κρστίτσιτς από τη σύζυγό του στην Ιταλία (pic)

Obozavam ovu zemlju! Najveci grad, najmanje selo - Italia è Italia! Najznacajnije mesto za nas i nasa druga kuca ZAUVEK! U ovoj zemlji je mom muzu pruzena sansa da ponovo zivi, da pobedi kad je bilo najbitnije, u ovoj zemlji smo se vencali koracali zajedno, sanjali, tu se rodio nas prvi sin Andrej i ovde zive nasi dragi prijatelji i nasa porodica koju smo sami izabrali... Ovde smo doziveli neke od najlepsih trenutaka u zivotu! Nasim srcima ne treba objasnjavati, dovoljno je samo “Italia”! Adoro questo paese! La città più grande, il villaggio più piccolo - Italia è Italia! Il posto più importante per noi, e la nostra seconda casa - PER SEMPRE! In questo paese, a mio marito è stata data la possibilità di vivere di nuovo, di vincere quando era il più importante. In questo paese ci siamo sposati, abbiamo camminato e sognato insieme, qui è nato il nostro primo figlio Andrej, i nostri cari amici e la nostra famiglia, che abbiamo scelto noi stessi, vivono qui ... Qui abbiamo passato alcuni dei momenti più belli della nostra vita! Non c'è bisogno di spiegare niente ai nostri cuori, basta una parola sola: "Italia"! #NostraBellaItalia #LiveALifeYouWillRemember

