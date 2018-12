Η ΠΑΕ Ολυμπιακός στέλνει τις ευχές της με... τα 44 πρωταθλήματα (pic)

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εύχεται σε όλους σας Χρόνια Πολλά και Καλά Χριστούγεννα! / Olympiacos FC wishes you all a very Merry Christmas! / El Olympiacós FC les desea a todos ustedes Felices Fiestas y Feliz Navidad / A Olympiacos SAD deseja a todos vós um Feliz Natal / Le FC Olympiacos vous souhaite à toutes et à tous un Joyeux Noël #olympiacos #MerryChristmas #FelizNavidad #JoyeuxNöel #FelizNatal #christmas #BestWishes #HappyHolidays #xmas #happy #smiles

A post shared by olympiacosfc (@olympiacosfc) on Dec 25, 2018 at 12:00am PST