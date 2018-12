Εντυπωσιακό το νέο «Toumba Magazine» (pics)

Πιο αναλυτικά η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ αναφέρει:

«Πότε κυκλοφορεί το επόμενο τεύχος;». Η μόνιμη ερώτηση από τη μία έδειχνε τιμητική προσμονή κι ανυπομονησία κι από την άλλη απολύτως λογική ενόχληση για την καθυστέρηση. Είναι αλήθεια πως πάει καιρός από τότε που και εσείς κι εμείς μυρίσαμε την νοσταλγική μυρωδιά του χαρτιού.

Η αναμονή, όμως, τελειώνει εδώ. Κι εδώ αρχίζει η νέα εποχή. Του Toumba που πλέον δεν είναι Magazine. Είναι κάτι παραπάνω από ένα περιοδικό κι έτσι θα παραμείνει. Μια ολοκληρωμένη εκδοτική εμπειρία, η οποία εισάγει νέους κανόνες γύρω από τα έντυπα. Φέρνει το μέλλον στο σήμερα, πιστή στο motto: The Future is Here…

To Toumba, λοιπόν, είναι και πάλι εδώ. Όχι ως περιοδικό. Διότι, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως περιοδικό ένα έντυπο 736 σελίδων, με διαστάσεις 22×30(αναλογία που συμβολίζει τις διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου) και βάρος 2,5 κιλά!! Ναι, το Toumba δεν είναι πλέον Magazine.

Είναι μια πολυτελής έκδοση, η οποία αποτελεί ένα λεύκωμα αναμνήσεων και ταυτόχρονα έναν οδηγό για αύριο. Παντρεύει την εξιστόρηση με την προσμονή και μπολιάζει την ιστορία με το μέλλον. Εισάγει την εμπειρία της 360ᵒ αφήγησης ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Σας επιτρέπει να ζήσετε και πάλι καρέ καρέ την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας. Σας συστήνει όλα τα νέα πρόσωπα της σεζόν.

H ΚΟΡΥΦΑΙΑ 11ΑΔΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΟΚ

Παράλληλα για πρώτη φορά στον ελληνικό Τύπο συγκεντρώνει δέκα εμβληματικές προσωπικότητες της ιστορίας του συλλόγου. Δέκα ανθρώπους που έχουν αφήσει το δικό τους στίγμα στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Δέκα πρώην ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου που σχηματίζουν τη δική τους κορυφαία 11άδα όλων των εποχών.

ΤΟ DVD TOY ΤΕΛΙΚΟΥ

Επειδή ζούμε στην εποχή της εικόνας, όμως, το Toumba προσφέρει ένα σπάνιο και συλλεκτικό – όσο και η ίδια η έκδοση – δώρο. Το DVD του ντοκιμαντέρ Final 2018 The Movie. Η ταινία για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας γίνεται κομμάτι της συλλογής σας σε ποιότητα 4Κ. Το DVD περιέχει αποκλειστικά backstage από τα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ καθώς και την Mini Movie – Europe The Story So far.

PRE ORDER ME ΕΞΤΡΑ ΔΩΡΟ

To Toumba κυκλοφορεί ως Συλλεκτική Έκδοση σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων κι έρχεται να σηματοδοτήσει την εξέλιξη του ΠΑΟΚ σε όλους τους τομείς και να κλείσει το 2018 που βρίσκει την ομάδα στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου με εμφατική διαφορά και μόλις μια ήττα σε 365 μέρες!

Η πώληση του Toumba ξεκινά από σήμερα κιόλας μέσω της διαδικασίας του ηλεκτρονικού Pre Order μέσω του store.paokfc.gr. Εξασφαλίστε γρήγορα και με απόλυτη ασφάλεια το δικό σας Toumba από το σπίτι σας και λάβετε τον… τόμο του ΠΑΟΚ στη διεύθυνση που θα επιλέξετε με δωρεάν μεταφορικά για όλη την Ελλάδα.

Όσοι αγοράσουν το Toumba μέσω του Pre Order στην τιμή των 39,90 ευρώ, με την παραλαβή της έκδοσης θα λάβουν ως επιστροφή για την εμπιστοσύνη τους κουπόνι έκπτωσης 30% για τις αγορές τους από τα PAOK FC Official Stores και το store.paokfc.gr.