«Επαφή της ΑΕΚ για Ρόμουλο» (vids)

Όπως τονίζει η Coluna do Flamengo, οι κιτρινόμαυροι ενδιαφέρονται για δανεισμό ενός έτους, με τον παίκτη να έχει συμβόλαιο με τη «Φλα» ως τον Δεκέμβριο του 2020. Η επαφή φέρεται να έγινε τα τελευταία 24ωρα (μέσω του μεσάζοντα Αντρέ Σαβιέ από τη Freedom Group) και πλέον ο Ντάνιελ Μπρίτο, ο εκπρόσωπος του Ρόμουλο, εξετάζει την προοπτική. Ωστόσο, ο ίδιος δείχνει να προτιμά για τον πελάτη του κάποια πρόταση από βραζιλιάνικο σύλλογο, έχοντας την Ελλάδα ως δεύτερη επιλογή.

Επίσημη πρόταση για την ώρα από την πλευρά της ΑΕΚ δεν υπάρχει σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους, οι οποίοι τονίζουν ότι αυτό θα γίνει μόνο σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος του παίκτη ανάψει το πράσινο φως. Κι αυτό μέχρι την Παρασκευή, όταν και λήγει η διορία για να δώσει την απάντησή του.

Διαψεύδει κατηγορηματικά η ΑΕΚ

Ωστόσο, από το κιτρινόμαυρο στρατόπεδο η απάντηση ήταν άμεση, καθώς διέψευσαν το δημοσίευμα, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν υφίσταται κανένα θέμα με τον Ρόμουλο που γράφτηκε στη Βραζιλία».

Το who is who

Ο Ρόμουλο το 2012 είχε μετακινηθεί από τη Βάσκο ντα Γκάμα στη Σπαρτάκ Μόσχας, όπου παρέμεινε μια πενταετία, για να επιστρέψει στη Βραζιλία και στη Φλαμένγκο, όπου όμως δεν φαίνεται να υπολογίζεται για βασικός στη μεσαία γραμμή. Με τη Σπαρτάκ είχε πραγματοποιήσει συνολικά 69 συμμετοχές, έχοντας τέσσερα γκολ και έξι ασίστ στο ενεργητικό του, ενώ με τη Φλαμένγκο μετράει την τελευταία διετία 21 εμφανίσεις και ένα γκολ.