Η Χριστουγεννιάτικη εμφάνιση του Αστέρα τα... σπάει! (pics& vid)

Μαύρη με μπλε και κίτρινα ακαθόριστα τρίγωνα! Αυτή είναι η νέα εμφάνιση του Αστέρα και έρχεται για να μπει κάτω από το κάθε Χριστουγεννιάτικο δέντρο φίλου της ομάδας.

Το σχετικό δελτίο Τύπου:

Η XMAS LIMITED SPECIAL EDITION εμφάνιση του ΑΣΤΕΡΑ είναι τώρα διαθέσιμη. Βρείτε την στο Star Store και στο starstore.gr και απολαύστε την στον εντός έδρας αγώνα με τον ΟΦΗ το Σάββατο (15/12).

Η εταιρία MACRON, που προμηθεύει με αθλητικό υλικό την ομάδα, σχεδίασε για τον ΑΣΤΕΡΑ μία special edition εμφάνιση για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Από την Τρίτη (11/12) και σε περιορισμένο αριθμό η συλλεκτική εμφάνιση βρίσκεται στη διάθεση των φιλάθλων της ομάδας στο Star Store (Εθνικής Αντιστάσεως 67) και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, starstore.gr.

Στον αγώνα για την 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League Σουρωτή με αντίπαλο τον ΟΦΗ στο "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης", οι ποδοσφαιριστές του ΑΣΤΕΡΑ θα αγωνιστούν με την εμφάνιση που σχεδιάστηκε ειδικά για εκείνους και για όλους εμάς από την MACRON για τα φετινά Χριστούγεννα.

Η φαντασία συνάντησε την τέχνη και ο ΑΣΤΕΡΑΣ συνεχίζει να εκπλήσσει τους φιλάθλους του με ξεχωριστές προσφορές που τον ενώνουν μαζί τους. Υποδεχθείτε την XMAS LIMITED SPECIAL EDITION εμφάνιση της ΠΑΕ και ελάτε να παίξουμε όλοι μαζί για τη νίκη!

WE ARE DIFFERENT

WE ARE ASTERAS