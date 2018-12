Τα συγχαρητήρια του Μπούση στα αποδυτήρια του ΟΦΗ (vid)

Ο Πρόεδρος της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 κ. @mbousis δίνει τα συγχαρητήριά του στον προπονητή της ομάδας μας, κ. Νίκο Παπαδόπουλο μετά τη νίκη επί του Παναθηναικού! / OFI FC President @mbousis congratulated our team's coach, N. Papadopoulos, after the win against Panathinaikos #ofipao #ofi1925official #ofifc

A post shared by OFI F.C. / ΠΑΕ Ο.Φ.Η 1925 (@ofi1925official) on Dec 9, 2018 at 11:31am PST