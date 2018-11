Πριν από την έναρξη της προπόνησης ο 31χρονος κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ ήταν το κεντρικό πρόσωπο.

Οι συμπαίκτες του άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά το όνομά του πριν του ευχηθούν με έναν όχι και τόσο συνηθισμένο τρόπο, ενδεικτικό του πολύ καλού κλίματος που υπάρχει στα ασπρόμαυρα αποδυτήρια.

Not exaclty the proper way to wish happy birthday to someone, but it still works! #PAOKFamily #TheBeast #bday #wishes pic.twitter.com/xD81h38maf

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) 26 Νοεμβρίου 2018