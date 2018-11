Ενδεκάδα χωρίς Φορτούνη αλλά με Νάτχο ο Μαρτίνς (pic)

Η 11άδα του Ολυμπιακού κόντρα στον Ατρόμητο αποτελείται από τους εξής παίκτες: Σα, Τοροσίδης, Σισέ, Βούκοβιτς, Κούτρης, Γκιγιέρμε, Καμαρά, Νάτχο, Ναουέλ, Ποντένσε, Μάνος.

Ο Φορτούνης - όπως είχαμε γράψει από χθες - είχε πρόβλημα με το στομάχι του και με ίωση και φαίνεται πως δεν κατάφερε να είναι στο 100% για να αγωνιστεί.

Αντ' αυτού ξεκινά ο Νάτχο. Η διάταξη: Σα πορτιέρο, Τοροσίδης δεξί μπακ και Κούτρης αριστερά, Σισέ και Βούκοβιτς στο κέντρο άμυνας, άξονας με Γκιγιέρμε και Καμαρά και επιτελικό τον Νάτχο και άκρα επίθεσης με Ποντένσε & Ναουέλ. Φορ ο Μάνος.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Ατρόμητο! / The line-up for today's match against Atromitos!

