O Γιάγια στον... νεότερο εαυτό του: «Πάντα να νικάς» (vid)

Αναλυτικά την συνέντευξη του σούπερ σταρ του Ολυμπιακού στο Olympiacos TV:

Σε ποια ηλικία άρχισες να παίζεις ποδόσφαιρο;

Ξεκίνησα να παίζω ποδόσφαιρο όταν ήμουν δύο ή τριών ετών. Στην Αφρική το δώρου που δίνουν πάντα στα παιδιά είναι μια μπάλα κι έτσι όταν μου χάρισε ο πατέρας μου, η μητέρα μου και τα μεγαλύτερα αδέρφια μου μια μπάλα άρχισε να μου αρέσει το ποδόσφαιρο. Ξεκίνησα στην ακαδημία στα εννιά και πήγα στην επαγγελματική ομάδα όταν ήμουν δεκατεσσάρων.

Γυρίζοντας τον χρόνο πίσω ποια συμβουλή θα έδινες στον εαυτό σου;

«Νομίζω πως η συμβουλή μου θα ήταν να προσπαθήσω να το απολαύσω, να συνειδητοποιήσω το όνειρο γιατί καμιά φορά οι άνθρωποι παρεξηγούν κάποιοι από μας θέλουν απλώς να το απολαύσουν ενώ κάποιοι άλλοι θέλουν απλά να συμμετέχουν. Εγώ σαν παιδί άρχισα για πρώτη φορά να καταλαβαίνω το αίσθημα της ήττας και τότε υποσχέθηκα στον εαυτό μου να δίνω πάντα τον καλύτερο εαυτό μου, ακόμα και στα φιλικά παιχνίδια ή στις προπονήσεις γιατί για μένα ο στόχος είναι πάντα το τρόπαιο. Ήθελα στο τέλος της καριέρας μου να κοιτάξω πίσω και να δω όσα κατόρθωσα.

Όσα τρόπαια κατέκτησα και τα έχω σπίτι μου. Αυτό πάντα ήταν σημαντικό. Έτσι αν έχω μια συμβουλή να δώσω στους μικρούς θα ήταν να προσπαθήσουν να πραγματοποιήσουν το όνειρο τους. Θα πρέπει να προσέχουν το σώμα τους, να δουλεύουν σκληρά και διπλά. Είναι σημαντικό να μπορείς να κάνεις θυσίες τόσο στον αθλητισμό όσο και σε οτιδήποτε κάνεις και αν το θέλεις νομίζω ότι μπορείς να το πετύχεις.

Ποιο είναι το moto της ζωής σου;

«Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο έχω σκεφτεί, αλλά για να είμαι ειλικρινής αυτό που πάντα έκανα ήταν να προσπαθώ να κερδίζω, να είμαι ο νικητής. Επομένως θα ήταν κάτι τέτοιο, γιατί είμαι άνθρωπος που αλλάζω διαρκώς τον τρόπο που σκέφτομαι και τα πράγματα που ονειρεύομαι και είναι δύσκολο να πω. Μπορώ ν’ ασχοληθώ με πολλά πράγματα, αλλά ναι είμαι νικητής. Γιατί δεν είμαι καλός σε κάτι άλλο.

Είμαι καλός στο ποδόσφαιρο και θέλω να κερδίζω. Αυτός είναι ο στόχος μου. Μπορεί αυτό μερικές φορές να κοστίζει, να είναι δύσκολο και τότε μερικοί άνθρωποι λένε μπορεί και να χάσω. Εγώ συγκεντρώνομαι στο να μη χάνω ποτέ. Πάντα επανέρχομαι μέχρι να τα καταφέρω. Πάντα θέλω να είμαι ο νικητής».

Ο Γιάγια Τουρέ γυρίζει τον χρόνο πίσω και συμβουλεύει τον… νεότερο εαυτό του! / @YayaToure goes back in time and gives some advice to… his younger self! https://t.co/2livSMxdjp#olympiacos #ToMyYoungerSelf #toure

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) November 14, 2018