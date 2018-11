Το τιτίβισμα του Τουρέ:

Γύρισα στον Ολυμπιακό για τον κόσμο και να για κερδίσω τρόπαια για εκείνους. Ο δεσμός μας είναι ξεχωριστός. Έτσι θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα για εκείνους και για να νικάμε για αυτούς και προσωπικά θα κάνω τα πάντα για να συμβεί αυτό. Ο Ολυμπιακός είναι ο κόσμος του, οι φίλαθλοί του! Σας δίνουμε όλη την εκτίμησή μας και το χειροκρότημά μας.

I came back to @olympiacos_org because of the fans and to win trophies for them. Our bond is special.

So we have to do more to win for them and I will do everything to make that happen.

This club is for the FANS! We will give our ALL pic.twitter.com/3msUrab4w9

— Yaya Touré (@YayaToure) November 13, 2018