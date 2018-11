Η αναφορά του Ομάρ στα social media: «Παρότι προσπαθήσαμε και δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό, δεν μπορέσαμε να πάρουμε τη νίκη που δικαιούμασταν. Νιώθω πολύ άσχημα και λυπημένος για το αποτέλεσμα αυτό. Πάνω από όλα, όμως, θρηνώ για τον φίλαθλό μας που έχασε τη ζωή τους στις κερκίδες του Καραϊσκάκη. Μακάρι να αναπαυθεί εν ειρήνη»!

Even though we tried our best we couldn't get the victory we deserved... I feel sad about the result. But most of all, I grieve for our fan who lost his life in the stands of Karaiskaki... May he rest in peace... pic.twitter.com/Pbrt5d6hff

— Omar Elabdellaoui (@OmarEla14) November 12, 2018