Έχασε τη μάχη της ζωής ο φίλος του Ολυμπιακού

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός, αλλά και όλη η οικογένεια του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ, πενθεί για τον χαμό του φιλάθλου μας, Γιάννη Δημάρχου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, κατά τη διάρκεια του αποψινού αγώνα.

