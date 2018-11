Μπούσης: «Ελάτε να γεμίσουμε το Γεντί Κουλέ!» (pic)

Αυτήν την Κυριακή σας περιμένω να γεμίσουμε το Γεντί Κουλέ και να χειροκροτήσουμε όλοι μαζί τον ΟΦΗ μας! #OFIFC #OFI1925 #superleaguegreece

A post shared by Michael Bousis (@mbousis) on Nov 2, 2018 at 3:13am PDT