Ο Σενεγαλέζος κεντρικός αμυντικός ξεκίνησε για πρώτη φορά σε αγώνα της Super League και συγκεκριμένα σε αυτό με τον Λεβαδειακό, με τον ίδιο να ανεβάζει φωτογραφίες στα social media αναφέροντας τα εξής: «Κάνε το παρόν καλό και το μέλλον ακόμα καλύτερο».

#THEROCK#

Make the present good and the future even greater #TheRock #Olympiacos #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/kbtsvFi4uQ

— Cisse Pape Abou (@cissepapeabou) October 30, 2018