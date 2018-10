ΠΑΟΚ: «Προσευχηθήκαμε κι εμείς για τον Σριβανταναπράμπα, αλλά...» (pic)

Ο Ταϊλανδός δισεκατομμυριούχος επέβαινε στο μοιραίο ελικόπτερο που συνετρίβη έξω από το γήπεδο των «αλεπούδων», το βράδυ του Σαββάτου και «έφυγε» τόσο άδοξα, έχοντας αλλάξει την ιστορία της ομάδας του Λέστερ αλλά και της κοινωνίας της αγγλικής πόλης.

«Προσευχηθήκαμε κι εμείς για ένα θαύμα, αφού η Λέστερ έχει αποδείξει πως τα θαύματα γίνονται πραγματικότητα. Δυστυχώς, όμως, επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του Βιχάι και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο έχασε έναν από τους καλύτερους ανθρώπους. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του και τους οπαδούς της Λέστερ».

We prayed for a miracle for the person who with @LCFC proved that miracles can happen! Unfortunately Vichai's loss is confirmed, and world of football misses one of the best. Our condolences to his family and Leicester fans #TheBoss #RIP #Leicester pic.twitter.com/hyFSAgqWjK

