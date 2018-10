Το video με τα αγγλικά του νέου τεχνικού του Λεβαδειακού που έγινε viral!

O 61χρονος τεχνικός με προϋπηρεσία μεταξύ άλλων σε Σιένα, Παλέρμο, Κιέβο, Γουότφορντ και Κατάνια για δεύτερη φορά στην καριέρα του θα εργαστεί εκτός Ιταλίας αναλαμβάνοντας τον πάγκο του Λεβαδειακού.Επικίνδυνη αποστολή για τον Τζουσέπε Σανίνο, ο οποίος την σεζόν 2013/14 πέρασε από την τεχνική ηγεσία της Γουότφορντ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ιταλός προπονητής επιχείρησε να κάνει τις πρώτες του δηλώσεις ως κόουτς της Γουότφορντ στα αγγλικά, μολονότι δεν είχε τις απαιτούμενες γνώσεις.

Λένε πως η προσπάθεια μετράει, όμως σε τούτη την περίπτωση το αποτέλεσμα ήταν μάλλον αυτογελοιοποιηθεί ο άλλοτε προπονητής της Παλέρμο, αφού άλλα ήθελε να πει και άλλα είπε.

Ιδού το video με τα αγγλοϊταλικά του Σανίνο.

«I very happy for THEY Fans, also THEY very very more more fan,and this win in the STUDY very very important for us,for them ,for them ! Penso I think that win for sacriFACE ,ind every team, every match...giusto come si dice?? is what...is WRAT for them ! I am very very happy ,but finish season, I WILL WANT HAPPY if our team, my team faccia,come si dice faccia??? could be qualcosa di importante, important, STUFFING important !!! strong finish....fantastici, fantastic fan !!!