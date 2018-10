Μαρσέιγ σε ΠΑΟΚ για τη δύναμη της εξέδρας: «Καλή προσπάθεια, αλλά...» (vids)

Ο λογαριασμός Dugout, που ασχολείται αρκετά με τους οπαδούς και την ατμόσφαιρα στα γήπεδα των μεγάλων ευρωπαϊκών κλαμπ, αναρωτήθηκε αν υπάρχει κερκίδα που θα μπορούσε να νικήσει αυτή των φίλων της Μαρσέιγ, με τον ΠΑΟΚ ν' απαντά αναρτώντας ένα σχετικό βίντεο από τον κόσμο του στην Τούμπα.

Οι Μασσαλοί, έδωσαν συνέχεια και με νέα ανάρτησή τους, ανέφεραν απευθυνόμενοι και στην ελληνική ομάδα: «Καλή η προσπάθειά σας, αλλά το Dugout διάλεξε ήδη τον νικητή...».

Yes we can @Dugout @OM_English. Take a look pic.twitter.com/BGSU5o6zRv

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) October 11, 2018