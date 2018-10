Η ECA ευχαρίστησε τον Ολυμπιακό μ' ένα βίντεο όλο Ελλάδα (vid)

Η ECA (European Clubs Association), ομοσπονδία των σημαντικότερων συλλόγων της UEFA, που εκπροσωπεί τα συμφέροντά τους, βρέθηκαν στην Αθήνα για τις εργασίες του συνεδρίου «Club Management Program» και συζήτησαν σημαντικά θέματα Κοινωνικής Ευθύνης του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού, με γνώμονα πάντα την προσφορά στην κοινωνία, θέματα επαφής και σχέσεων με τους φιλάθλους, θέματα ανάπτυξης Ακαδημιών, αλλά και επικοινωνίας και ΜΜΕ στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.

Στην Αθήνα βρέθηκαν το διήμερο 9-10 Οκτωβρίου η Μάντσεστερ Σίτι, η Γιουβέντους, η Ίντερ, η Ρόμα, η Μπενφίκα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Άρσεναλ, η PSV, η Σταντάρ Λιέγης, η Σεντ Ετιέν, ο Άγιαξ, η Ντιναμό Ζάγκρεμπ, η Γαλατασαράι, η Βόλφσμπουργκ, η Σπόρτινγκ Λισσαβώνας, η Γκρασχόπερς, η Γκενκ, η Μπρόντμπι, η Ντιναμό Τιφλίδας, ο Απόλλων Λεμεσού και η ΑΕΚ Λάρνακας από την Κύπρο, η Μακάμπι Τελ Αβίβ, η Λέγκια Βαρσοβίας, η Λέφσκι Σόφιας. Από την Ελλάδα, πέραν του οικοδεσπότη Ολυμπιακού, συμμετείχε και ο Παναθηναϊκός.

Σήμερα έλαβαν τέλος οι εργασίες και η ECA ευχαρίστησε τους Πειραιώτες για τη φιλοξενία μέσω Twitter με ένα όμορφο βίντεο.

The sun sets on the #ECACMP session on 'Community & Communications' in Athens. Thanks to @olympiacos_org for hosting an unforgettable session! pic.twitter.com/3NSz77VgYX

