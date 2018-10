Ετσι, σκοράρει ο ΠΑΟΚ από τα «στημένα» του (vid)

«Η δουλειά πίσω από τις στημένες φάσεις», είναι ο τίτλος που συνοδεύει το αναλυτικό κείμενο των «ασπρόμαυρων» στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου. «Το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς; Το είδατε με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι την περασμένη σεζόν, στην Κέρκυρα, με τη Μπενφίκα, με τον Απόλλωνα Σμύρνης και σε πολλά άλλα ματς που απλώς η μπάλα μετά την επιτυχημένη εκτέλεση του στημένου δεν κατέληξε στα δίχτυα», καταλήγουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ.

Τι λέει η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ:

«Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο μια μικρή λεπτομέρεια είναι ικανή ν’ αλλάξει τη ροή των γεγονότων. Γι’ αυτό τίποτα δεν πρέπει ν’ αφήνεται στην τύχη. Τα στημένα του ΠΑΟΚ δεν αποτελούν προϊόν στιγμιαίας έμπνευσης, αλλά δουλειάς ωρών. Την οποία αναλύουμε…

Παραμονή αγώνα και η προπόνηση πλησιάζει στο τέλος της. Οι φροντιστές αρχίζουν σιγά, σιγά να μαζεύουν τον εξοπλισμό, κάποιοι ποδοσφαιριστές χαλαρώνουν με το παιχνίδι των δύο επαφών κι ο Ράζβαν Λουτσέσκου σε γωνιά του αγωνιστικού χώρου κάθεται πάνω σε μια μπάλα και μένει να επιτηρεί. Είναι η ώρα για τις στημένες φάσεις.

Η στιγμή που ο Κρίστι Μπάτσι αρπάζει τρέχοντας από τον πάγκο το tablet(μικρή τηλεόραση) του και κατευθύνεται στην εστία μπροστά από τη Θύρα 4. Εκεί των περιμένουν ευλαβικά 11 ποδοσφαιριστές και με τα μπλε οι άτυχοι της υπόθεσης, το υπόλοιπο προπονητικό τιμ μαζί με φροντιστές και φυσικοθεραπευτές σε ρόλο αντιπάλων!

Ο βοηθός του Λουτσέσκου είναι αυτός που έχει το γενικό πρόσταγμα. Στήνει τους παίκτες στις θέσεις που πρέπει ανάλογα με τον σχεδιασμό τον οποίο θέλει να βγάλουν, δίνει τις οδηγίες, κάνει στην άκρη και περιμένει. Με προσοχή στην κάθε λεπτομέρεια, στην κάθε κίνηση ώστε ο αντίπαλος να μην καταλάβει την… παγίδα που τον περιμένει.

Η ιεροτελεστία είναι συγκεκριμένη. Πρώτα δοκιμάζονται τα κόρνερ κι από τις δύο πλευρές κι με τουλάχιστον τρεις εναλλακτικές κομπίνες. Μόλις οι παίκτες περάσουν το… τεστ αυτοματισμού, περνάμε στα φάουλ. ΟΛουτσέσκου έχει ήδη πιάσει κουβέντα με τον Παντελή Κωνσταντινίδη ή τον έτερο βοηθό του Ντιέγκο Λόνγκο , δίχως να επεμβαίνει. Δεν έχει λόγο να το κάνει εφόσον εμπιστεύεται απόλυτα τους συνεργάτες του. Ευφυής, ανοικτόμυαλος, ποδοσφαιρικά οξυδερκής και τελειομανής, ο Ρουμάνος τεχνικός ξέρει ν’ αναγνωρίζει το σωστό και να επιλέγει ποιους έχει δίπλα του.

Η όλη διαδικασία διαρκεί για περίπου 15-20 λεπτά μέχρι ο Μπάτσι (ή Ντιέγκο Κόστα) να σφυρίξει τη λήξη και να τους στείλει στ’ αποδυτήρια. Στους ευρωπαϊκούς αγώνες ο εφιάλτης του είναι ο άνθρωπος της UEFA που περιμένει με το ρολόι για να βγάλει την ομάδα από το γήπεδο προκειμένου να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα κι ο Κρις του φωνάζει «δύο λεπτά» γυρίζοντας στους παίκτες με το κλασικό πια «Let’s to it one more time».

Μόλις η δουλειά τελειώσει, μένει στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τον Λουτέσκου και τον Λόνγκο και συζητούν. Αναλύουν τη δουλειά, μιλούν για το παιχνίδι, παίρνουν το χρόνο τους πριν μπουν κι αυτοί μέσα.

Την επομένη αρχίζει μια νέα ιεροτελεστία. Λίγο πριν τον αγώνα. Στ’ αποδυτήρια. Λόνγκο και Μπάτσι με ένα πάκο χαρτιά στο χέρι σ’ όποιο γήπεδο κι αν παίζουμε ψάχνουν τον κατάλληλο τοίχο για να κολλήσουν τα σκονάκια τους. Είναι η δουλειά που έκαναν τις προηγούμενες μέρες τυπωμένη σε εικονικά γηπεδάκια. Μια μικρογραφία αγώνα. Τα μαρκαρίσματα, οι εκτελεστές, η αμυντική λειτουργία, οι κομπίνες στα στημένα, τα πάντα. Ό,τι χρειάζεται να δει ένας παίκτης πριν φορέσει τη φανέλα του, φωνάξει 1,2,4 ΠΑΟΚ και βγει στον αγώνα.

Το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς; Το είδατε με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι την περασμένη σεζόν, στην Κέρκυρα, με τη Μπενφίκα, με τον Απόλλωνα Σμύρνης και σε πολλά άλλα ματς που απλώς η μπάλα μετά την επιτυχημένη εκτέλεση του στημένου δεν κατέληξε στα δίχτυα. Θυμηθείτε ορισμένα χαρακτηριστικά γκολ…».

