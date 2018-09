Ο Αλαφούζος έκανε retweet ένα tweet που θεωρούσε καλό το ban των μεταγραφών

Συγκεκριμένα ο Αλέξανδρος Κιτρόεφ που είναι ιστορικός που μένει και εργάζεται στην Αμερική, έκανε ένα tweet που αφορούσε την απαγόρευση μεταγραφών που έχει ο Παναθηναϊκός αναφέροντας τα εξής: «Οι περιορισμοί στις μεταγραφές είναι το καλύτερο πράγμα που έχει συμβεί στην ομάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα». Τα γραφόμενα αυτά άρεσαν στον Γιάννη Αλαφούζο που έκανε και retweet, κάτι λογικό βέβαια, καθώς είναι λογικό να του αρέσει αυτή η απαγόρευση, μιας και από δικούς του χειρισμούς έχει γίνει.

"Donis’ young troops have also put to bed the common idea that Greek youth do not have what it takes to cut it at the top level. In hindsight, the transfer ban was the best thing that has happened to the club for a long time. The proof is in the pudding once again in this case." https://t.co/rj2aRkPYUd

— Alexander Kitroeff (@Kitro1908) September 29, 2018