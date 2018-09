Με Μπουχαλάκη και Γκερέρο στην 11αδα (pic)

Η έκπληξη ήταν ότι δεν υπήρχε... έκπληξη. Ο Πέδρο Μαρτίνς έκανε μόλις αλλαγή στην 11αδα σε σχέση με το παιχνίδι της Πέμπτης κόντρα στην Μπέτις κι αυτή ήταν να επαναφέρει τον Γκερέρο στο βασικό σχήμα αντί του Χασάν.

Αναλυτικά η 11αδα

Γιαννιώτης, Ομάρ, Μεριά, Βούκοβιτς, Τσιμίκας, Μπουχαλάκης, Καμαρά, Φετφατζίδης, Φορτούνης, Ποντένσε, Γκερέρο

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Πανιώνιο! / The line-up for today's match against Panionios!#olympiacos #slgr #PgssOly #lineup pic.twitter.com/yJePsfLdBQ

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) September 24, 2018