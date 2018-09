Στο ποστάρισμα - που συνοδευόταν από βίντεο - οι ερυθρόλευκοι ανέφεραν:

Το μυστικό της επιτυχίας μας, όλοι μαζί ενωμένοι! The key to our success, all together as one! #olympiacos #family