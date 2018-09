Μαρτίνς: «Σας ευχαριστώ που μας πιστεύετε» (pic)

Aξεπέραστο Live Στοίχημα και πολλά ειδικά στοιχήματα για όλους τους αγώνες! (21+)

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Αστέρα Τρίπολης με 2-1 με γκολ του Νάτχο στις καθυστερήσεις και ο Πέδρο Μαρτίνς με δικό του μήνυμα στο Twitter έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες και στον κόσμο.

«Δύσκολη νίκη, δύσκολος αντίπαλος. Συγχαρητήρια στην ομάδα και στους φιλάθλους. Σας ευχαριστώ που μας πιστεύετε» έγραψε ο Πορτογάλος τεχνικός.

Hard win. Difficult opponent. Congratulations to the team and fans. Thank you all for believing! pic.twitter.com/RoeIOlIOpZ

— Pedro Martins (@CoachPMartins) 17 September 2018