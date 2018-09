Με την κλασική 11αδα ο Ολυμπιακός (pic)

Ο Γιαννιώτης θα υπερασπιστεί την εστία των Πειραιωτών, με τον Ομάρ και τον Τσιμίκα να παίζουν δεξιά κι αριστερά αντίστοιχα στην άμυνα και τους Μιράντα και Βούκοβιτς στο κέντρο της. Ο Μπουχαλάκης με τον Καμαρά θα αγωνιστούν στον άξονα, ο Χριστοδουλόπουλος δεξιά, ο Ποντένσε αριστερά και ο Φορτούνης πίσω από τον προωθημένο Γκερέρο, σε διάταξη 4-2-3-1 για τους «ερυθρόλευκους».

Στον πάγκο θα βρεθούν οι Σα, Νάτχο, Φετφατζίδης, Γκιγιέρμε, Χασάν, Μεριά και Τοροσίδης.

Από την πλευρά του, ο Σάββας Παντελίδης επέλεξε τους Παπαδόπουλο, Βλάχο, Κώτσιρα, Άνχελ, Πασαλίδη, Τριανταφυλλόπουλο, Μουνάφο, Ιγκλέσιας, Τσιλιανίδη, Μανιά, Καλτσά. Στον πάγκο για τους Αρκάδες θα βρίσκονται οι Αθανασιάδης, Βαλιέντε, Δουβίκας, Μπέλοκ, Φερνάντεζ, Τόνσο και Τασουλής.

