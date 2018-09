Α.Ε.Κ.: η καλύτερη ομάδα με τον καλύτερο προπονητή!

Όμορφο το Σαββατόβραδο που μας άφησε... Πολύ ευχάριστο από την αρχή του έως το τελείωμά του και ειδικότερα για τους φίλους της ΑΕΚ. Διότι όσοι πήγαν στο ΟΑΚΑ, αλλά και οι υπόλοιποι που παρακολούθησαν από την τηλεόραση την αναμέτρηση των πρωταθλητών με αντίπαλο τον Πανιώνιο, αφιέρωσαν σε κάτι το εξαιρετικό τον χρόνο τους. Δεν τον ξόδεψαν, αντίθετα τον γέμισαν και έφτιαξε όλο το υπόλοιπο της νύχτας τους και όλη τη διάρκεια της σημερινής ημέρας...

Ήταν για περισσότερο από μία ώρα εξαιρετικό πραγματικά το ποδόσφαιρο που είδαμε από την ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη ακόμη και όταν δεν είχε καταφέρει να προηγηθεί στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο έχοντας καταπιεί τον αντίπαλό της! Μια ομάδα που βγάζει απόλυτη υγεία (και) στο χορτάρι και την χαρακτηρίζουν οι πολλοί πρωταγωνιστές και όχι δυο, τρεις και βαριά τέσσερις. Είναι το σύνολο που απογειώνει και τον ποδοσφαιριστή της γεννά πρωταγωνιστές. Τους πολλούς, όχι τους λίγους!

Επιβλητική νίκη της ΑΕΚ στη κατάλληλη χρονική στιγμή, νέα νίκη χωρίς να δεχθεί καν τέρμα στο πρωτάθλημα, απογείωση της ψυχολογικής κατάστασης του ποδοσφαιρικού τμήματος και ταυτοχρόνως ξεχωριστά κάθε μονάδας που το αποτελεί. Δεν είναι μόνο το 4-0... Δεν είναι καν αυτό διότι είναι και μικρό σαν αποτέλεσμα για να συμβαδίσει με τη χθεσινή σούπερ εικόνα των πρωταθλητών. Είναι η συνέχεια και η συνέπεια...

Σίγουρα το καλύτερο ματς της ΑΕΚ επί των ημερών που στην άκρη του πάγκου της βρίσκεται ο Μαρίνος Ουζουνίδης, ο οποίος έχει μεταμορφώσει και βελτιώσει (απίθανα) το δημιουργικό - παραγωγικό κομμάτι του παιχνιδιού της. Έχει καταφέρει να διατηρήσει το σούπερ στοιχείο της άριστης αμυντικής λειτουργίας της. Να θυμίσω ότι η Ένωση δεν έχει δεχθεί ακόμη τέρμα για το πρωτάθλημα και σε σύνολο επτά αναμετρήσεων στη σεζόν που τρέχει (εντός κι εκτός συνόρων) έχει δει την εστία της να παραβιάζεται μόλις 4 φορές. Not bad at all... Στην Ελλάδα μάλιστα έχει δεχθεί σε επίπεδο σοβαρής απειλής βαριά τρεις φάσεις!

Η ΑΕΚ μεγάλωσε και άλλο το καλό της διάστημα στο χορτάρι. Αν εξαιρέσουμε το 10-15λεπτό από το 20' έως το 35', σε όλη τη διάρκεια του υπολοίπου αγώνα (από το 1' έως το 20' και από το 35' έως το 93') οι πρωταθλητές έκαναν ότι ήθελαν: τέσσερα γκολ, δυο δοκάρια, τουλάχιστον έξι συγκλονιστικές φάσεις εκ των οποίων οι τρεις απ αυτές που είσαι με τη λέξη "γκολ" στα χείλη αλλά μένεις παγωτό! Ποσοστό κατοχής μπάλας άνω του 65% τη στιγμή που στη διάρκεια του ματς υπήρξε και νούμερο στο 75%... Φυσικά 23 τελικές εκ των οποίων οι 13 ήταν μέσα στο αντίπαλο "κουτί" (ο Πανιώνιος είχε μόλις και μετά βίας τρεις συνολικά και μια στην εστία). Τι άλλο να κάνει (δεν αναφέρω καν τα κερδισμένα κόρνερ).

Τα εξήγησε απλά και τόσο σωστά ο κ. Ουζουνίδης που δεν χρειάζεται να επεκταθούμε κι άλλο. Αφού ξεκαθαρίσαμε ότι όλα καλά με τον Σιμόες, πήγαμε στο κομμάτι ανάλυσης του ματς:

"Δεν έχει κάτι ο Σιμόες. Από εκεί και πέρα, σε τέτοια ματς το πιο σημαντικό είναι να πετύχεις το γκολ. Ο αντίπαλος ήταν πίσω από την μπάλα με τόσους παίκτες, δεν ήταν εύκολο να δημιουργήσουμε, χρειαζόταν υπομονή. Στα πρώτα λεπτά το κάναμε αλλά μας έλειπαν παίκτες στην περιοχή. Ημασταν τυχεροί, τρόπος του λέγειν, που μπήκε το γκολ στο 45΄. Στο δεύτερο ξέραμε ότι θα υπήρχαν χώροι, ήρθαν τα γκολ, τα δοκάρια, ήρθαν ευκαιρίες. Αν εξαιρέσω μια φάση μετά το 2-0 νομίζω ότι δεν απειληθήκαμε καθόλου και αυτό είναι το πιο σημαντικό σε ματς σαν κι αυτό, όπου σκέφτεσαι μόνο το πώς θα δημιουργήσεις. Ημασταν συγκεντρωμένοι, ήμασταν καλά όμως. Μόνο στο διάστημα 20'-35' δεν ήμασταν τόσο καλοί, υπό την έννοια πως ήμασταν βιαστικοί", τα λόγια του Έλληνα προπονητή που είναι όλο το παιχνίδι!

Η ΑΕΚ πέτυχε το τρία στα τρία. Συνεχίζει από εκεί που τελείωσε -την κορυφή- έχοντας να χάσει πλέον κοντά στον χρόνο για το ελληνικό πρωτάθλημα και πετάει στο Άμστερνταμ για να παίξει με τον Αγιαξ με εξαιρετική ψυχολογία που πάντα στο ποδόσφαιρο παίζει το ρόλο της. Ταυτόχρονα μπορεί να βλέπει πιο μακριά το ματς της Τούμπας με πιο μεγάλη ευκολία, χωρίς πίεση για το αποτέλεσμα, κάτι που θα τη μετατρέψει σε μεγαλύτερο κίνδυνο για τον αντίπαλό της που θα θέλει νίκη αφού είναι πάντα στο -2, με άνεση και καθαρό μυαλό. Σίγουρα χωρίς τη ταμπέλα "ματς χωρίς αύριο".

Αυτή τη στιγμή, την εποχή που διανύουμε, η Ένωση δείχνει και είναι η καλύτερη ομάδα. Με μεγαλύτερη βελτίωση και εξέλιξη τη στιγμή που τη διακρίνει δέσιμο και τη διαφορά κάνει το σύνολο. Είναι η καλύτερη ομάδα με τον καλύτερο προπονητή και γενικά τεχνικό τιμ. Μπορεί ο καθένας να διαφωνεί αλλά για μένα είναι κάτι που ισχύει. Ο κ. Ουζουνίδης έχει δείξει ήδη στον φίλο της ΑΕΚ και του ποδοσφαίρου, όσα ήλπιζε να δει ή να συναντήσει στο παιχνίδι της ομάδας, στην πορεία της σεζόν που έχει ξεκινήσει.

Υπάρχει δεδομένα βελτίωση, εξέλιξη και πρόοδος σε σχέση με πέρυσι, όπως και ένα νέο, όμορφο, ελκυστικό ποδοσφαιρικό πρότζεκτ στην ΑΕΚ, που αποδίδει και ήδη κερδίζει την αναγνώριση όλων (όσων θέλουν να το βλέπουν). Αυτό είναι αποτέλεσμα δουλειάς του κ. Ουζουνίδη και των συνεργατών του. Η πρωταθλήτρια είναι τούτη την περίοδο η καλύτερη ομάδα χωρίς να ξέρουμε αν μπορεί να το πάει μέχρι το τέλος έτσι (εντός συνόρων επιβεβαιώνοντας τον στόχο και την ικανότητα που έχει για να διατηρήσει τον τίτλο), τη στιγμή που διαθέτει τον καλύτερο προπονητή (από όλες τις πλευρές και με διαφορά προσωπικότητας και χαρακτήρα) και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που μπορεί να αποτελεί απόδειξη ότι μπορεί να πετύχει και φέτος όσα έκανε πέρυσι και ακόμη περισσότερα!

Τώρα απολαμβάνουμε τις ημέρες που ακολουθούν και πάμε Άμστερνταμ για την πρεμιέρα της επιστροφής της ΑΕΚ εκεί που ανήκει: στ' αστέρια!

Υγ: Πάλι οι πρωταγωνιστές στη νίκη της ΑΕΚ ήταν περισσότεροι από έναν... Όμως εξίσου σημαντικό είναι ότι διαφορά στην αναμέτρηση έκαναν τρεις Έλληνες για την πρωταθλήτρια και για να φτάσει αυτή σε εμφατική επικράτηση... Μάνταλος, Μπακασέτας και Κλωναρίδης! Ο πρώτος ήταν εξαιρετικός στο διάστημα που αγωνίστηκε και δημιούργησε το πρώτο γκολ με εξαιρετικό τρόπο. Ο δεύτερος ήταν συγκλονιστικός (ειδικά στο δεύτερο μέρος) και σφράγισε τη νίκη με γκολάρα. Ο τρίτος ήταν εξωπραγματικός! Δύο γκολ και ένα δοκάρι σε διάστημα λιγότερο των 20 λεπτών συμμετοχής. Διάολε τι άλλο να κάνουν...;;; Ρε που πάμε με Κλωναρίδη...

Υγ2: Τώρα που το θυμήθηκα: ελπίζω να περιμένουν λίγο παραπάνω πλέον, να έχουν υπομονή και να βάλουν μυαλό αυτοί που έγραφαν και... ούρλιαζαν "πού θα βρει η ΑΕΚ τα γκολ του Λάζαρου και του Αραούχο; Δεν τους αντικατέστησε". Τα βρίσκει από τον Κλωναρίδη (ήδη στα τέσσερα τέρματα) και τον Πόνσε (δύο και συνεχίζουμε) τη στιγμή που της τα προσφέρουν και άλλοι πάντα (Λιβάια, Μάνταλος, Μπακασέτας) και δεν έχει σημαντικό ποδοσφαιριστή στη διάθεσή της λογω τραυματισμού (σ.σ.: Μπογέ). Γενικά δεν χρειάζεται να ανησυχούν όταν υπάρχει το χορτάρι και εκεί αποδεικνύονται όλα.

Υγ3: Ανταποκρίθηκε ο Τσόσιτς και στα χαφ ασ ρόλο κόφτη. Και ευτυχώς ο Σιμόες δεν έπαθε κάτι που να μας αγχώνει καν... Πολύ καλά μαντάτα και τα δύο. Ο Γιαννιώτας είναι πίσω (πολύ όμως και με δυσκολεύει να καταλάβω γιατί επιλέχθηκε στη λίστα για τα ματς του Champions League) και θέλει πολύ χρόνο και υπομονή για να κριθεί σοβαρά και ουσιαστικά. Πολύ καλός στην επιστροφή του ο Τσιγκρίνσκι...

Υγ4: Όμορφο φορίσιο γκολ αυτό του Έκι Πόνσε. Ένα ακόμη, το δεύτερο από τα όσα θα έρθουν ακόμη. Το πως κατάλαβε τη σκέψη του Μάνταλου, ο τρόπος που κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας, το τελείωμα με το εξωτερικό του δεξιού του ποδιού! Όλα υπέροχα... Και απ' όσο μαθαίνω τον βλέπουμε μόλις στο 65% της ετοιμότητάς του σε αγωνιστικό επίπεδο.

Υγ5: Ωραία πράγματα και στο μπάσκετ. Πολύ ωραία ανεξάρτητα από το πως θα εξελιχθεί η σεζόν αφού δεν υπάρχουν και τρελές υπερβάσεις για να γίνουν με τη δομή που έχει το συγκεκριμένο άθλημα. Άντε να δούμε τουλάχιστον τους μικρούς να ανεβαίνουν γιατί όπως διέκρινα κι απ όσο μπορώ να κρίνω εγώ, υπάρχει ταλέντο μπόλικο για μια ομάδα πρωταγωνίστρια στο άμεσο μέλλον στο μπάσκετ. Ότι αξίζει να συμβαίνει και στην μπασκετική ΑΕΚ χάρη στον Μάκη Αγγελόπουλο που οφείλουν οι Ενωσίτες να στηρίξουν.

Υγ6: Ο Πασχαλάκης πρέπει να τιμωρηθεί όπως έγινε και με τον Μανόλο Χιμένεθ... Χαίρομαι που δεν υπήρξε ανθρωποφαγία από τη φάρα μου όπως έγινε με τον Ισπανό τεχνικό τότε, αφού όλοι κάνουμε λάθη. Ο τρόπος που αντιμετωπίσθηκε η τραγική στιγμή του Μανόλο ήταν χυδαίος από τα ΜΜΕ των αφεντάδων ομάδων. Τώρα βέβαια δεν έγινε κάτι τέτοιο ούτε στο 5% και καλύτερα... Αλλά πρέπει να τιμωρηθεί γιατί είναι απαράδεκτος σαν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και πρέπει να συνιστά παράδειγμα προς μίμηση. Επίσης αυτός ο διαιτητής που δεν τον απέβαλε δεν πρέπει να σφυρίξει ποτέ ξανά (και δεν έδωσε και το πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ φυσικά) όπως και οι υπόλοιποι μέχρι και τον 4ο. Όλοι εκτός... Τελείωσε το ματς ο Πασχαλάκης!!! Που να το πεις και να σε πιστέψουν ότι δεν είδε κόκκινη κάρτα ο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ (παίκτης της ΑΕΚ έχει αποβληθεί για τον ίδιο λόγο κάνοντας πολύ λιγότερα, Λάζαρος στο ματς με Πανιώνιο) με όσα έκανε και φώναζε προς τον αντίπαλο κόσμο!