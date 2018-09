Στέλεχος της UEFA ανέβηκε στον Όλυμπο με φανέλα του ΠΑΟΚ! (pic)

Πορτογαλία - Ιταλία! Με υψηλές αποδόσεις και 200+ ειδικά στοιχήματα! (21+)

Ο Νικόλαους Μάρσαλ, που εργάζεται στην ευρωπαϊκή συνομοσπονδία, επισκέφτηκε την Ελλάδα και δεν έκρυψε τις συμπάθειές του στο ποδόσφαιρο της χώρας μας!

Σκαρφαλώνοντας στην κορυφή του Ολύμπου, έβγαλε αναμνηστική φωτογραφία, φορώντας τη φανέλα του ΠΑΟΚ, με τον σύλλογο να του απονέμει τα εύσημα!

Ο Μάρσαλ είναι υπεύθυνος της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου για την καλή λειτουργία των γηπέδων.

#PAOK won one more fan after the clash against @slbenfica_en. @UEFA Venue Director, Nicolaus Marshal climbed mount Olympus wearing our shirt. #PAOKfamily pic.twitter.com/7W5L3Ac45i

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) 10 Σεπτεμβρίου 2018