FIFA: «Ο Λάζαρος σταμάτησε τον Ολυμπιακό από το 8ο σερί πρωτάθλημα» (pic & vid)

Ο Έλληνας νυν εξτρέμ των Πειραιωτών, δίνει... μάχη ανάμεσα σε άλλα κορυφαία ονόματα του ποδοσφαίρου για το καλύτερο γκολ του 2018, με το απίστευτο σουτ που εξαπέλυσε από εκτέλεση φάουλ τον περασμένο Σεπτέμβρη, σε ντέρμπι της ΑΕΚ κόντρα στη νέα του ομάδα.

Τότε, φορώντας τα κιτρινόμαυρα, σκόραρε δις απέναντι στον Ολυμπιακό, όμως, ο τρόπος που το έκανε στο 80ο λεπτό (προτού ο Μάνταλος κάνει την ολική ανατροπή και γράψει το 3-2 για την «Ένωση») ήταν... μαγικός.

«Πήρε μορφή... βέλους που έσκιζε τον αέρα και άφησε ανήμπορο τον Στέφανο Καπίνο να μαζέψει τη μπάλα από τα δίχτυα του» αναφέρει η FIFA στο κείμενο για το γκολ του Χριστοδουλόπουλου, προσθέτοντας πως: «Εκείνη η στιγμή στο ξεκίνημα της σεζόν, ήταν highlight για την προσπάθεια της ομάδας του να διεκδικήσει τον τίτλο».

Στα social media, η Παγκόσμια Ομοσπονδία συνόδευσε την ξεχωριστή αναφορά με την επισήμανση πως: «Φέτος αγωνίζεται στον Ολυμπιακό, όμως πέρυσι σταμάτησε την πορεία του προς το 8ο σερί πρωτάθλημα...».

