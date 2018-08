Το ποστάρισμα του Πανιωνίου - μετά την δικαίωσή του - ως απάντηση στον Κότνικ που είχε πει μετά την προσφυγή του ότι η σιωπή ήταν καλύτερη εκείνη την στιγμή:

Μάτιτς έχεις δίκιο. Η σιωπή είναι καλύτερη από τις μαλ...ίες.

Να πούμε εδώ, ότι ο Σλοβένος πορτιέρο στα μέσα Ιουλίου με ανάρτηση στα δικά του social media είχε γράψει: «Silence is better than bullshit», που σημαίνει: «Καλύτερη η σιωπή από τις μ@λ@κίες».