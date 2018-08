«Φαβορί για Φεγκουλί ο Ολυμπιακός» (pic)

Το «DZF» κάνει αναφορά στο μέλλον του Φεγκουλί, τονίζοντας:

«Το μέλλον του Σοφιάν Φεγκουλί θα ξεκαθαρίσει σήμερα.

Θα μείνει στην Τουρκία; Ο Ολυμπιακός είναι το φαφορί για να τον υπογράψει.

Σύλλογοι σε Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα και Ουκρανία ενδιαφέρονται αλλά ου υψηλές απολαβές του είναι θέμα».

Sofiane Feghouli’s future will be resolved today.

Will he stay in Turkey? Olympiakos are the favourites to sign him.

Clubs in France, Italy, Greece and Ukraine are also keeping tabs on the Algerian but his high wages are an issue. pic.twitter.com/rtLKRjWJqg

